«Лудогорец» — ЦСКА: Вандерсон сравнял счёт

Полузащитник болгарского «Лудогорца» Кристалдо Вандерсон сравнял счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

Футболист отличился на 47-й минуте, сделав счёт 1:1.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч. В данный момент венгры выигрывают со счётом 1:0.