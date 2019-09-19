Шалимов — о поражении «Краснодара»: это вопрос не к клубу, а к нашему чемпионату

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение «быков» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем». Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Игра была абсолютно равной. Не могу сказать, что «Базель» перехватывал инициативу и создавал какие-то подавляющие моменты. Сегодня были абсолютно две равные команды, это вопрос не к «Краснодару», а к нашему чемпионату. Почему у нас команды не могут играть против такой команды, как «Краснодар»? Были атаки и с одной, и с другой стороны, инициативу никто не брал — игра была равная. «Базель» не боялся ни пропустить, ни проиграть», — приводит слова Шалимова «РБК-Спорт».

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своём поле встретится с «Хетафе». Матч состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск.