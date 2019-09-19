«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил третий гол в ворота «армейцев»

Румынский нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю отметился голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

Кешерю отличился на 52-й минуте. Голевой передачей отметился Кристалдо Вандерсон. Счёт стал 3:1. Таким образом, российский клуб пропустил три мяча в течение пяти минут.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.