«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил третий гол в ворота «армейцев»

Румынский нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю отметился голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.
Кешерю отличился на 52-й минуте. Голевой передачей отметился Кристалдо Вандерсон. Счёт стал 3:1. Таким образом, российский клуб пропустил три мяча в течение пяти минут.
Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.
Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.
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