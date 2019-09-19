Шарлия: Чалов на скамейке? Уверен, его просто берегут для матча с «Краснодаром»

Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал отсутствие нападающего Фёдора Чалова в стартовом составе команды на выездной матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

«Чалова посадили на скамейку не из-за того, что он не забивает в последних матчах. Уверен, его просто берегут для матча с «Краснодаром», там он сыграет. Фёдор всё ещё играет хорошо.

Что касается дебюта Вадима Карпова, то пока рано судить, но мне нравится, как он действует. Вадим молодой, но уже очень перспективный», — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче с «Лудогорцем» Чалов вышел на поле на 53-й минуте, заменив полузащитника Яку Бийола.

Встреча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» состоится 22 сентября, начало — в 19:00 мск.