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«Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы со счётом 5:1

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы со счётом 5:1
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступили Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, которому ассистировал Никола Влашич. В начале второго тайма равновесие восстановил Кристалдо Вандерсон. Вскоре Йоди Лукоку вывел болгар вперёд. Через пару минут третий гол в ворота «армейцев» забил Клаудиу Кешерю с паса Вандерсона. Вскоре Кешерю оформил дубль с передачи Антона Недялкова. На 73-й минуте Кешерю оформил хет-трик, реализовав пенальти.

В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» со счётом 1:1.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Дивеев – 11'   1:1 Вандерсон – 47'   2:1 Лукоки – 50'   3:1 Кешерю – 52'   4:1 Кешерю – 68'   5:1 Кешерю – 73' (пен)
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона, Испания
Окончен
1 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Хави Лопес – 10' (автогол)   1:1 Варгас – 60'
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