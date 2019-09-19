«Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы со счётом 5:1

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступили Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, которому ассистировал Никола Влашич. В начале второго тайма равновесие восстановил Кристалдо Вандерсон. Вскоре Йоди Лукоку вывел болгар вперёд. Через пару минут третий гол в ворота «армейцев» забил Клаудиу Кешерю с паса Вандерсона. Вскоре Кешерю оформил дубль с передачи Антона Недялкова. На 73-й минуте Кешерю оформил хет-трик, реализовав пенальти.

В другом матче группы Н испанский «Эспаньол» сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» со счётом 1:1.