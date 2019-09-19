«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» в ЛЕ, «Сент-Этьен» уступил «Генту»

В матче 1-го тура группы I Лиги Европы «Вольфсбург» принимал «Александрию». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе немецкого клуба отличились полузащитники Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Автором единственного гола украинской команды стал хавбек Евгений Банада.

В другом матче 1-го тура группы I Лиги Европы «Гент» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе бельгийского клуба дубль оформил нападающий Джонатан Дэвид. Автором первого гола французской команды стал форвард Вахби Хазри. По одному мячу в свои ворота забили защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен и голкипер «Гента» Томас Камински.