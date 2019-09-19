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«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» в ЛЕ, «Сент-Этьен» уступил «Генту»

«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» в ЛЕ, «Сент-Этьен» уступил «Генту»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы I Лиги Европы «Вольфсбург» принимал «Александрию». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе немецкого клуба отличились полузащитники Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Автором единственного гола украинской команды стал хавбек Евгений Банада.

Лига Европы. Группа I. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
3 : 1
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Арнольд – 20'   2:0 Мехмеди – 24'   2:1 Банада – 66'   3:1 Брекало – 67'

В другом матче 1-го тура группы I Лиги Европы «Гент» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе бельгийского клуба дубль оформил нападающий Джонатан Дэвид. Автором первого гола французской команды стал форвард Вахби Хазри. По одному мячу в свои ворота забили защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен и голкипер «Гента» Томас Камински.

Лига Европы. Группа I. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
3 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен, Франция
1:0 Дэвид – 2'   1:1 Хазри – 38'   2:1 Дэвид – 43'   3:1 Перрен – 65' (автогол)   3:2 Камински – 74' (автогол)
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