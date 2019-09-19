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«Порту» и «Рейнджерс» одержали победу в 1-м туре Лиги Европы

«Порту» и «Рейнджерс» одержали победу в 1-м туре Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G португальский «Порту» обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Обслуживал матч латвийский арбитр Андрис Трейманис. В качестве его ассистентов выступили Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Тикиньо, которому ассистировал Луис Диас. На 15-й минуте гости восстановили равновесие. Отличился Жан-Пьер Нсаме, который реализовал 11-метровый. Победу «драконам» принёс Тикиньо с передачи Хесуса Короны.

В другом матче группы G шотландский «Рейнджерс» обыграл голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Олувасейи Ожо.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Тикиньо – 7'   1:1 Нсаме – 15' (пен)   2:1 Тикиньо – 29'
Лига Европы. Группа G. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Ожо – 24'
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