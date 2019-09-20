«Брага» обыграла «Вулверхэмптон», «Слован» одержал победу в матче с «Бешикташем»

В матче 1-го тура группы K Лиги Европы «Вулверхэмптон» принимал «Брагу». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта на 71-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Вендерсон Галено.

В другом матче 1-го тура группы K Лиги Европы «Слован» принимал «Бешикташ». Встреча прошла в Братиславе на стадионе «Народны» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Слована» отличились полузащитники Марин Любичич и Мохаммед Рхасалла, а также форвард Андраж Шпорар, оформивший дубль. В ворота словацкой команды по одному мячу отправили хавбек «Бешикташа» Адем Ляич и защитник хозяев Василь Божиков (автогол).