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«Брага» обыграла «Вулверхэмптон», «Слован» одержал победу в матче с «Бешикташем»

«Брага» обыграла «Вулверхэмптон», «Слован» одержал победу в матче с «Бешикташем»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группы K Лиги Европы «Вулверхэмптон» принимал «Брагу». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил нападающий «Браги» Рикарду Орта на 71-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Вендерсон Галено.

Лига Европы. Группа K. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
Окончен
0 : 1
Брага
Брага, Португалия
0:1 Орта – 71'

В другом матче 1-го тура группы K Лиги Европы «Слован» принимал «Бешикташ». Встреча прошла в Братиславе на стадионе «Народны» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Слована» отличились полузащитники Марин Любичич и Мохаммед Рхасалла, а также форвард Андраж Шпорар, оформивший дубль. В ворота словацкой команды по одному мячу отправили хавбек «Бешикташа» Адем Ляич и защитник хозяев Василь Божиков (автогол).

Лига Европы. Группа K. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
4 : 2
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Шпорар – 14'   1:1 Ляич – 29' (пен)   1:2 Божиков – 45+1' (автогол)   2:2 Шпорар – 58'   3:2 Любичич – 90+3'   4:2 Рхасалла – 90+4'
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