Российские клубы провалили матчи в Лиге Европы 19 сентября. Общий счёт — 1:10
Российские клубы «Краснодар» и ЦСКА крайне неудачно стартовали в Лиге Европы, потерпев разгромные поражения в Швейцарии и Болгарии.
Сначала краснодарский клуб проиграл «Базелю» со счётом 0:5, а через два часа «армейцы» были биты «Лудогорцем» (1:5).
Во 2-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с испанским «Хетафе». ЦСКА предстоит домашняя игра с испанским «Эспаньолом». Оба матча состоятся 3 октября.
С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и ЦСКА сыграют между собой. Встреча состоится 22 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча в 19:00 мск.
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы со счётом 5:1
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