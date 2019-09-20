Гончаренко — о поражении со счётом 1:5: молодым ребятам надо пройти через такое

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение со счётом 1:5 в выездном матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

«Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, а во втором тайме это проявилось в виде пропущенных мячей. Не думаю, что стоит говорить о том, что было сказано в перерыве.

Молодым ребятам надо пройти через такие матчи. Тяжело принять крупное поражение, но надо. Когда ты имеешь такой средний возраст, то через такое, наверное, надо пройти.

Берегли ли игроков для «Краснодара»? Нет, мы мониторим ситуацию в целом — медицинские тесты, наши тесты. Решено было дать ребятам паузу.

«Краснодар» проиграл 0:5? Думаю, мы будем в одинаковом состоянии. В одинаково тяжёлом. И здесь уже надо проявлять характер», — сказал Гончарено в эфире телеканала «Матч ТВ».