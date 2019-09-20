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Гончаренко: трансферная кампания не является причиной поражения от «Лудогорца»

Гончаренко: трансферная кампания не является причиной поражения от «Лудогорца»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что трансферная кампания «армейцев» не является причиной поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).

«Трансферная кампания и её итоги не являются причиной такого поражения. Игроки у нас есть, Чалов и Ахметов выходят со скамейки. Её итоги надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого. Мы не выглядели безвольно, мы плохо работали с мячом, не приноровились к полю. О чём можно говорить, когда Влашич и Ахметов теряют мяч на ровном месте, то команда играет ниже своего уровня. Сегодняшнюю игру можно охарактеризовать эпизодом, когда Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Гончаренко — о поражении со счётом 1:5: молодым ребятам надо пройти через такое
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