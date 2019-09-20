Поражения ЦСКА и «Краснодара» с общим счётом 1:10 — что это?

Вчера, 19 сентября, состоялись встречи 1-го тура группового турнира Лиги Европы. «Краснодар» на выезде со счётом 0:5 проиграл швейцарскому «Базелю», а московский ЦСКА в гостях потерпел поражение в матче с болгарским «Лудогорцем» — 1:5.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: счёт 1:10 на двоих для «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы — что это?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» дома примут «Эспаньол, а «быки» на своём поле сыграют с «Хетафе». Обе встречи состоятся 3 октября.

Полное расписание матчей группового турнира Лиги Европы сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице можно здесь.