Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Футбол / Лига Европы 0

Артист Михаил Грушевский, болеющий за ЦСКА, прокомментировал поражение «армейцев» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5), а также разгром «Краснодара» во встрече с «Базелем» (0:5).

«Почему ЦСКА и «Краснодар» сегодня решили пропустить по пять мячей, ответить сложно. Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день.

Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы. Видно, что ЦСКА очень не хватает чистого опорника. Будь в команде игрок, подобный Барриосу, возможно, смогли бы избежать такого результата», – сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.

Гончаренко: поражение от «Лудогорца» не трагедия, но это холодный душ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент