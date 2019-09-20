Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Артист Михаил Грушевский, болеющий за ЦСКА, прокомментировал поражение «армейцев» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5), а также разгром «Краснодара» во встрече с «Базелем» (0:5).
«Почему ЦСКА и «Краснодар» сегодня решили пропустить по пять мячей, ответить сложно. Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день.
Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе. Молодые защитники перегорели, а остальных выкосили травмы. Видно, что ЦСКА очень не хватает чистого опорника. Будь в команде игрок, подобный Барриосу, возможно, смогли бы избежать такого результата», – сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
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