Дивеев — о поражении со счётом 1:5: за всю команду извиняюсь, что мы так сыграли

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение со счётом 1:5 в выездном матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

«Может, они нас где-то чуть-чуть превосходили. Но можно сказать, что первый тайм вообще равный был. У них были моменты, у нас тоже. На второй мы вышли — 20 минут проиграли полностью.

То, что происходило в перерыве, останется в команде. Гончаренко говорил играть так же, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге — и всё. Записку тренера не видел.

Оскорбления с трибун? Болельщикам могу сказать только одно. Спасибо им за то, что они приехали. Три часа провели в самолёте, пришли нас поддержать. Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли. Будем доказывать в следующих матчах — с «Краснодаром», «Эспаньолом», «Уралом», — сказал Дивеев в эфире телеканала «Матч ТВ».