«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты
Московский ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы потерпел разгромное поражение от болгарского «Лудогорца» со счётом 1:5.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, которому ассистировал Никола Влашич. В начале второго тайма равновесие восстановил Кристалдо Вандерсон. Вскоре Йоди Лукоку вывел болгар вперёд. Через пару минут третий гол в ворота «армейцев» забил Клаудиу Кешерю с паса Вандерсона. Вскоре Кешерю оформил дубль с передачи Антона Недялкова. На 73-й минуте Кешерю оформил хет-трик, реализовав пенальти.
Видео посмотреть можно в Rutube-канале «Матч ТВ».
Во 2-м туре ЦСКА на своём поле встретится с испанским «Эспаньолом». Матч состоится 3 октября. Начало матча в 19:55 мск.
Поражения ЦСКА и «Краснодара» с общим счётом 1:10 — что это?
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