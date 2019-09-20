Тренер «Лудогорца»: специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики
Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев рассказал, за счёт чего его команде удалось разгромить московский ЦСКА (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Что успели поменять за пару недель после назначения? Специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики. Я в прошлой команде, „Этар“ Велико-Тырново, играл по такой схеме 3-5-2. Всё последнее время говорил футболистам, где сильные и слабые этой системы и как воспользоваться слабостью схемы ЦСКА, тоже 3-5-2», — передаёт слова Генчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА открыл счёт в начале матча, отличился Игорь Дивеев. Впрочем, в начале второго тайма болгары забили три гола в течение пяти минут, а затем довели счёт до разгромного.
Тренер «Лудогорца»: в перерыве сказал, что нужно атаковать через зону Карпова
- 20 сентября 2019
-
01:35
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:21
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
- 19 сентября 2019
-
23:58
-
23:53
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:32
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:43
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57
Партнерский контент