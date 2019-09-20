Тренер «Лудогорца»: специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики

Главный тренер болгарского «Лудогорца» Станислав Генчев рассказал, за счёт чего его команде удалось разгромить московский ЦСКА (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.



«Что успели поменять за пару недель после назначения? Специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики. Я в прошлой команде, „Этар“ Велико-Тырново, играл по такой схеме 3-5-2. Всё последнее время говорил футболистам, где сильные и слабые этой системы и как воспользоваться слабостью схемы ЦСКА, тоже 3-5-2», — передаёт слова Генчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА открыл счёт в начале матча, отличился Игорь Дивеев. Впрочем, в начале второго тайма болгары забили три гола в течение пяти минут, а затем довели счёт до разгромного.