Таблица коэффициентов УЕФА после 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после окончания матчей 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.



На этой неделе «Зенит» на выезде сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1). «Локомотив» в гостях победил немецкий «Байер» (2:1). «Краснодар» на чужом поле потерпел разгромное поражение со счётом 0:5 в матче со швейцарским «Базелем». Московский ЦСКА в гостях был разгромлен болгарским «Лудогорцем» (1:5).



Таблица коэффициентов УЕФА



1. Испания — 87,712

2. Англия — 76,033

3. Германия — 60,070

4. Италия — 59,367

5. Франция — 50,915

6. Россия — 43,216

7. Португалия — 42,849

8. Бельгия — 34,700

9. Нидерланды — 31,350

10. Турция — 30,600.



Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.