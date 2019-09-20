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Таблица коэффициентов УЕФА после 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы

Таблица коэффициентов УЕФА после 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы
Футбол / Лига чемпионов 0

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после окончания матчей 1-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе «Зенит» на выезде сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1). «Локомотив» в гостях победил немецкий «Байер» (2:1). «Краснодар» на чужом поле потерпел разгромное поражение со счётом 0:5 в матче со швейцарским «Базелем». Московский ЦСКА в гостях был разгромлен болгарским «Лудогорцем» (1:5).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 87,712
2. Англия — 76,033
3. Германия — 60,070
4. Италия — 59,367
5. Франция — 50,915
6. Россия — 43,216
7. Португалия — 42,849
8. Бельгия — 34,700
9. Нидерланды — 31,350
10. Турция — 30,600.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

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