Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бубнов – о поражениях «Краснодара» и ЦСКА: так играть нельзя. Это позор!

Бубнов – о поражениях «Краснодара» и ЦСКА: так играть нельзя. Это позор!
Футбол / Лига Европы 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражениях российских команд в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» на выезде со счётом 0:5 проиграл швейцарскому «Базелю», а московский ЦСКА в гостях потерпел поражение в матче с болгарским «Лудогорцем» — 1:5.

«Эта неделя показала, что команды, выступающие в Лиге чемпионов, на данный момент готовы гораздо лучше представителей Лиги Европы. ЦСКА и «Краснодар» обнажили серьёзные проблемы в своей игре, продемонстрировав отсутствие игровой дисциплины. Конечно, так играть нельзя, и это позор! Хорошо, что это был лишь первый тур — у обеих команд ещё будут возможности исправить положение.

«Краснодару» и ЦСКА нужно проделать серьёзную работу над ошибками и сделать правильные выводы, причём в кратчайшие сроки. Любопытно, что календарь РПЛ свёл их вместе как раз в предстоящие выходные, поэтому результаты их работы мы увидим наглядно. Думаю, и те, и другие хорошо подготовятся к этой встрече, и такого бардака не будет. После таких поражений сложно выделить фаворита — соперники на данный момент примерно равны по уровню», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно?
Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент