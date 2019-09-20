Бубнов – о поражениях «Краснодара» и ЦСКА: так играть нельзя. Это позор!

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражениях российских команд в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. «Краснодар» на выезде со счётом 0:5 проиграл швейцарскому «Базелю», а московский ЦСКА в гостях потерпел поражение в матче с болгарским «Лудогорцем» — 1:5.
«Эта неделя показала, что команды, выступающие в Лиге чемпионов, на данный момент готовы гораздо лучше представителей Лиги Европы. ЦСКА и «Краснодар» обнажили серьёзные проблемы в своей игре, продемонстрировав отсутствие игровой дисциплины. Конечно, так играть нельзя, и это позор! Хорошо, что это был лишь первый тур — у обеих команд ещё будут возможности исправить положение.
«Краснодару» и ЦСКА нужно проделать серьёзную работу над ошибками и сделать правильные выводы, причём в кратчайшие сроки. Любопытно, что календарь РПЛ свёл их вместе как раз в предстоящие выходные, поэтому результаты их работы мы увидим наглядно. Думаю, и те, и другие хорошо подготовятся к этой встрече, и такого бардака не будет. После таких поражений сложно выделить фаворита — соперники на данный момент примерно равны по уровню», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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