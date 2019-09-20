Чорлука: очень приятно быть первыми в группе. Дай бог, так всё и останется

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился впечатлениями от выездной победы над «Байером» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.

«Мы выиграли очень важный матч. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе.

Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Дай бог, так всё и останется.

Можно ли сказать, что «Локомотив» добился победы за счёт того опыта, который был приобретен год назад? Думаю, у нас просто было правильное тактическое расположение. Тренерский штаб хорошо подготовил нас к матчу. Наш план на игру с «Байером» сработал», — приводят слова Чорлуки «Известия».

«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».