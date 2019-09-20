Кариус извинился перед болельщиками «Бешикташа» за ошибку в матче со «Слованом»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус обратился к болельщикам после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со «Слованом». Встреча прошла в Братиславе на стадионе «Народны» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Знаю, что эта игра причиняет боль команде и болельщикам. Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол. Я обязан был сыграть надежнее. После этого мы всё ещё могли выиграть. Всё пошло не по-нашему плану. Но, пожалуйста, давайте держаться вместе. Весь клуб. В этом сезоне будет ещё много матчей. Нам нужна ваша поддержка прямо сейчас, чтобы пройти через это», — написал Кариус в своём «инстаграме».

В составе «Слована» отличились полузащитники Марин Любичич и Мохаммед Рхасалла, а также форвард Андраж Шпорар, оформивший дубль. В ворота словацкой команды по одному мячу отправили хавбек «Бешикташа» Адем Ляич и защитник хозяев Василь Божиков (автогол).