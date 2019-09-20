Непомнящий: уверен, ЦСКА ещё возьмёт своё в Лиге Европы

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал поражение ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).
«Армейцы» сейчас в очень тяжёлой ситуации. Сложнее не придумаешь — это касается состава. Каждый раз можно восхищаться тем, откуда берутся резервы, как тренерский штабы выходит из положения. Знаете, как в сказке, когда у дракона одну голову отрубают, но появляются новые. Один игрок выбывает, появляются два других. Вот и Дивеев открыл счёт в матче, дебютировав в еврокубках.
Несмотря на крупное поражение, отмечу, что грамотно клуб работает. Выходит 19-летний мальчишка в составе и забивает. Повёл ЦСКА в счёте, а мог ведь и ещё отличиться. Но тревожно стало за ЦСКА во втором тайме. Акинфеев совершал подвиги один за другим. И штанга, и перекладина, и мастерство Игоря… Это не могло длиться всю встречу. Увы, крупно уступили, но уверен, что ЦСКА ещё возьмёт своё», — приводит слова Непомнящего «Спорт уик-энд».
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