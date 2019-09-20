Месси провёл презентацию собственного бренда одежды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси создал свой собственный бренд одежды. Мария Соль, сестра Месси, стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер, сестрой американского популярного дизайнера Томми Хилфигера.
Месси создал свой бренд для премиальной ниши одежды. А первая коллекция, представленная во время презентации, уже находится в продаже.
Цены достаточно высокие, ведь за футболку Месси просит $ 60, за поло – $ 90, худи – $ 170, свитшот – $ 130.
«Я очень рад и доволен представить свой собственный бренд одежды. Первая коллекция уже в продаже и всем доступна. Всех обнимаю», — написано в «инстаграме» Месси.
Ознакомиться с ассортиментом можно в магазине Лео Themessistore.com
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Лионеля Месси leomessi.
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