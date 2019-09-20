Sidefloor Limited – часть схемы по уклонению от уплаты налогов Месси

«Барселона» выплачивала агентские комиссии британской компании Sidefloor Limited. Все платежи предназначались Хорхе Месси, отцу и агенту форварда Лионеля Месси, сообщает Football Leaks.



Компания Sidefloor оказалась частью схемы по уклонению от уплаты налогов, за которую Месси и его отец были осуждены. Данная фирма занималась маркетинговыми контрактами футболиста и зарабатывала 5-8 процентов комиссии. Директором Sidefloor был британец Дэвид Уэйгуд, который также славен тем, что возглавлял более сотни других компаний.



С началом аудита «Барселоны» в 2016 году, работники налоговой службы нашли нарушения в выплате многих миллионов евро от футбольного клуба благотворительному фонду Лионеля Месси. После проверки вновь обнаружились следы Sidefloor. Выяснилось, что клуб осуществил 13 платежей компании Sidefloor, связанных с Месси, в период с июня 2009 года по июнь 2014 года, на общую сумму € 6 695 005.



В 2015 году «Барселона» выплачивала деньги компании Limecu, директором которой был Хорхе Месси. В период с октября 2015 по июнь 2016 года, когда проводился аудит, «Барселона» перечислила € 3 788 000 Limecu, базирующейся в Росарио.



Напомним, что в мае 2017 года Месси был признан виновным в неуплате налогов и приговорен к условному тюремному сроку на 21 месяц и штрафу. Позже срок сократили до 15 месяцев.

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