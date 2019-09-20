Дембеле приступил к тренировкам с «Барселоной»
Полузащитник Усман Дембеле приступил к тренировкам с «Барселоной». Французский футболист вернулся к занятиям даже раньше предполагаемого срока. Но Усман работал основной группой лишь частично, сообщает AS.
Дембеле пропустил около месяца из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра. Француз не успеет восстановиться к следующему туру Ла Лиги с «Гранадой».
Матч «Барселона» — «Гранада» пройдет 21 сентября. Начало матча в 22:00 мск.
Помимо игр за «Барселону», Дембеле выступал в «Боруссии», «Ренне». В сборную Франции приглашается с 2016 года. Вместе с «Барселоной» дважды становился чемпионом Испании, а в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году. Обладатель Кубка и Суперкубка Испании.
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