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Дембеле приступил к тренировкам с «Барселоной»

Дембеле приступил к тренировкам с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Полузащитник Усман Дембеле приступил к тренировкам с «Барселоной». Французский футболист вернулся к занятиям даже раньше предполагаемого срока. Но Усман работал основной группой лишь частично, сообщает AS.

Дембеле пропустил около месяца из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра. Француз не успеет восстановиться к следующему туру Ла Лиги с «Гранадой».

Матч «Барселона» — «Гранада» пройдет 21 сентября. Начало матча в 22:00 мск.

Помимо игр за «Барселону», Дембеле выступал в «Боруссии», «Ренне». В сборную Франции приглашается с 2016 года. Вместе с «Барселоной» дважды становился чемпионом Испании, а в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 2018 году. Обладатель Кубка и Суперкубка Испании.

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