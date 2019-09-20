Крыховяк: хотим победить в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» отметил, что красно-зеленые настроены только на победу. рассчитывают на победу. 18 сентября московская команда выиграла у «Байера» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).



«Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии. Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к предстоящей игре в чемпионате страны. Сделаем всё возможное, чтобы подойти к ней в хорошей форме. Мы хотим взять три очка в игре с «Оренбургом». Нам нужна эта победа», — приводят слова Крыховяка «Известия».



Матч «Локомотив» — «Оренбург» пройдет 22 сентября на стадионе «Газовик». Начало матча в 11:30 мск. Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов с участием «Локомотива» и «Атлетико» пройдет 01 октября.

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