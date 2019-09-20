Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Крыховяк: хотим победить в матче с «Оренбургом»

Крыховяк: хотим победить в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» отметил, что красно-зеленые настроены только на победу. рассчитывают на победу. 18 сентября московская команда выиграла у «Байера» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).

«Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии. Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к предстоящей игре в чемпионате страны. Сделаем всё возможное, чтобы подойти к ней в хорошей форме. Мы хотим взять три очка в игре с «Оренбургом». Нам нужна эта победа», — приводят слова Крыховяка «Известия».

Матч «Локомотив» — «Оренбург» пройдет 22 сентября на стадионе «Газовик». Начало матча в 11:30 мск. Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов с участием «Локомотива» и «Атлетико» пройдет 01 октября.

Чорлука: здорово выступать в Лиге чемпионов, но РПЛ для нас сейчас самое важное
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент