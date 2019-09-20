Михайличенко: значимость этой победы трудно переоценить

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал результат матча с «Мальме» (1:0).
«Конечно, трудно переоценить значимость этой игры, победы. Речь идёт не только о старте в Лиге Европы, но и о ситуации, которая сложилась в целом в связи с последними результатами. Соперник сегодня был очень непростой – хорошо организованная, физически подготовленная, тактически грамотная команда. В такой напряжённой и интересной игре добиться положительного результата было очень важно.
В перерыве мы внесли коррективы и попросили ребят добавить в скорости и агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной, потому что эта команда довольно хорошо играет на контратаках. Нам нужно было чаще угрожать воротам, чтобы добиться результата.
Я доволен, что вторую половину игры мы провели уже на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. Просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. Очень хорошо, что нам удалось дожать соперника и добиться желаемого для нас результата», — приводит слова Михайличенко пресс-служба «Динамо».
Следующий матч «Динамо» проведёт в чемпионате Украины. В воскресенье, 22 сентября, киевляне встретятся с «Ворсклой».
- 20 сентября 2019
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