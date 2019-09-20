Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе

Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Реал» проиграл со счётом 0:3, а фанаты мадридского клуба раскритиковали голкипера за селфи после поражения.

«Дорогие фанаты «Реала», мне было жаль видеть некоторые комментарии к фотографии, которая была распространена в социальных сетях. Знайте, что моё сердце стало белым после того, как я подписал контракт с этим клубом. Поражение затронуло меня и всех, кто составляет эту великую семью. После игры я встретился со своими бывшими одноклубниками и друзьями, с которыми не успел попрощаться. Приношу свои извинения мадридским фанатам. Надеюсь, что вместе мы добьёмся многих успехов», — написал Ареола в «Твиттере».

Фотография доступна в «Твиттере».