Силва: «Монако» нужно исправлять ситуацию

Полузащитник «Монако» Адриен Силва прокомментировал предпоследнее место команды в турнирной таблице Лиги 1. После пяти сыгранных матчей в активе команды всего два очка.



«Мы должны прибавлять в том, что у нас не очень получается, впрочем, как всегда, даже когда всё складывается хорошо. Нельзя сказать, что у нас всё плохо, но нам нужно исправлять ситуацию. Можно говорить о тех аспектах игры, которые не сыграли нам на руку в первых трёх матчах, но не стоит акцентировать своё внимание только на этом. Команда строится с учётом прибывших игроков и тех, кто отправился в сборные. Сейчас идёт только вторая неделя, когда мы можем работать все вместе.



Когда идёт череда плохих результатов у команды, то всегда появляются слухи. Но мы сплочённый коллектив, наша цель – двигаться вперёд коллективно. Я уверен, что текущее положение дел изменится», — приводит слова Силвы пресс-служба «Монако».

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