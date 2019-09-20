Уткин — о «Краснодаре»: выводов не сделано, в здравом уме не топчутся на граблях

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о разгромных поражениях ЦСКА и «Краснодара» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» оказались слабее «Лудогорца» (1:5), а «быки» проиграли «Базелю» (0:5).



«Что ж, я искусственно вверг себя в состояние, в котором обычно пребывает часть читателей (довольно большая): я в деловой поездке и не смотрел сегодня футбол. Совершенно убеждён, что если вдруг проморгал такое поражение (или два), смотреть уже нечего. Свершившийся разгром несёт на себе в первую очередь эмоциональные последствия.



Разница одна: с «Краснодаром» подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чём-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери – вот то, чем не владеет «Краснодар». Это совершенно ясно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Навалили кучу. Зачем России этот позор в Европе 10 — от болгар и швейцарцев. Это дно или ещё нет?