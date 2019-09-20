«Монако» встретится с «Марселем» в 1/16 финала Кубка лиги

Во Франции состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка лиги, в которой примут участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги.



Итоги жеребьёвки:



«Нант» – «Париж»

«Метц» – «Брест»

«Монако» – «Марсель»

«Реймс» – «Бур-ан-Бресс»

«Монпелье» – «Нанси»

«Ле-Ман» – «Ницца»

«Ним» – «Ланс»

«Бордо» – «Дижон»

«Амьен» – «Анже»

«Ньор» – «Тулуза»



Ранее стало известно, что нынешний розыгрыш Кубка французской лиги станет последним. Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.



Действующим обладателем трофея является «Страсбург». До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».

Силва: «Монако» нужно исправлять ситуацию