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«Монако» встретится с «Марселем» в 1/16 финала Кубка лиги

«Монако» встретится с «Марселем» в 1/16 финала Кубка лиги
Футбол / Франция 0

Во Франции состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка лиги, в которой примут участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги.

Итоги жеребьёвки:

«Нант» – «Париж»
«Метц» – «Брест»
«Монако» – «Марсель»
«Реймс» – «Бур-ан-Бресс»
«Монпелье» – «Нанси»
«Ле-Ман» – «Ницца»
«Ним» – «Ланс»
«Бордо» – «Дижон»
«Амьен» – «Анже»
«Ньор» – «Тулуза»

Ранее стало известно, что нынешний розыгрыш Кубка французской лиги станет последним. Таким образом, Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.

Действующим обладателем трофея является «Страсбург». До этого в пяти розыгрышах подряд сильнейшей командой оказывался «Пари Сен-Жермен».

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