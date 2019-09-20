Хадсон-Одои стал получать в «Челси» до € 205 тыс. в неделю. Ему 18 лет

Стали известны подробности нового контракта между «Челси» и нападающим Каллумом Хадсоном-Одои.
По информации Goal.com, по условиям соглашения 18-летний футболист стал зарабатывать £ 150 тыс. в неделю (€ 170 тыс.). При этом с учётом бонусов, основанных на успехах игрока на поле, сумма может вырастать до £ 180 тыс. (почти € 205 тыс.).
Новый контракт Хадсона-Одои с лондонским клубом будет действовать до лета 2024 года. В нынешнем сезоне форвард пока не провёл ни одного матча, так как восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.
Каллум является воспитанником «Челси». За клуб он провёл 28 матчей, забил 5 мячей и отдал столько же результативных передач.
«Челси» после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 8 очков.
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