«Краснодар» — болельщикам: не будьте глорами

«Краснодар» в социальной сети обратился к болельщикам после того, как команда проиграла «Базелю» в первом туре группового турнира Лиги Европы.



«Продолжаем верить в команду! После вчерашнего матча в директ присылают сообщения со словом «отписка». Как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами», — говорится в официальном «инстаграме» краснодарского клуба.

Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.