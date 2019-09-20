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Защитник «Лудогорца»: это большой успех для болгарского футбола

Защитник «Лудогорца»: это большой успех для болгарского футбола
Футбол / Лига Европы 0

Защитник «Лудогорца» Антон Недялков поделился впечатлениями от домашнего матча с ЦСКА в 1-м туре группового турнира Лиги Европы. В этой встрече болгарский клуб разгромил «армейцев» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена».

«Не ожидал такой убедительной победы, однако мы хорошо проделали свою работу. Когда мы играли быстро, соперник не мог нас остановить. Мы гордимся этой победой, это большой успех для болгарского футбола. Будем надеяться, что в следующих матчах нам удастся закрепить его», — цитирует Недялкова «Топ спорт».

Во 2-м туре ЦСКА на своём поле встретится с испанским «Эспаньолом». Матч состоится 3 октября. Начало матча в 19:55 по московскому времени.

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