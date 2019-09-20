Женщина, кормившая Роналду бургерами, откликнулась на предложение футболиста

Бывшая работница «Макдоналдса» Паула Лека откликнулась на интервью нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал, как его в детстве кормили бесплатными бургерами.



«Ребята появлялись возле ресторана, и, когда у нас оставались лишние гамбургеры, нам разрешали отдать их им. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, и он был, наверное, самым робким из них. Это происходило практически каждый вечер каждой недели.



Я всё ещё смеюсь, когда вспоминаю об этом сейчас. Я уже рассказала своему сыну, но он решил, что я выдумываю, потому что не смог представить, что его мама когда-то давала Роналду гамбургеры. Мой муж уже знал об этом, потому что иногда он забирал меня с работы по вечерам и тоже видел Криштиану. Сейчас забавно вспоминать события, которые происходили так давно.



Эта ситуация показывает скромность Роналду. По крайней мере теперь все знают, что это не выдумка. Если он пригласил меня на ужин, я приду, разумеется. Первым делом я бы поблагодарила его, а затем мы смогли бы вспомнить былые времена», — цитирует Леку The Sun со ссылкой на радио Renascenca.

Роналду: в 11 лет питался бесплатными бургерами из «Макдоналдса»