«Спартак» перед матчем с «Уфой» обратился к болельщикам

«Спартак» в преддверии выездного матча 10-го тура РПЛ с «Уфой» обратился к своим болельщикам. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 17:30 мск.
«Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать нашу команду в сегодняшнем гостевом матче Российской Премьер-Лиги против «Уфы»! С 15:30 по местному времени для вас будет открыта гостевая касса стадиона «Нефтяник». Цена билетов — 200 рублей.
Вход на стадион откроется за полтора часа до начала матча, в 18:00. Болельщики красно-белых разместятся на секторах 1 и 2. Во избежание очередей рекомендуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно. Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.
Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», — говорится на официальном сайте клуба.
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