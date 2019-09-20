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«Базель»: привет, футбольная Европа, мы вернулись

«Базель»: привет, футбольная Европа, мы вернулись
Футбол / Лига Европы 0

«Базель» после домашней победы над «Краснодаром» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы опубликовал в социальной сети сообщение.

«Привет, футбольная Европа, мы вернулись. Пятничное настроение со счётом 5:0 в багаже», — говорится в официальном «твиттере» швейцарской команды.

Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

«Краснодар» потерпел разгром в стартовом матче Лиги Европы с «Базелем» — 0:5
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