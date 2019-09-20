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У форварда «Ниццы» украли из раздевалки часы за € 70 тыс.

У форварда «Ниццы» украли из раздевалки часы за € 70 тыс.
Футбол / Франция 0

Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг лишился дорогих часов, сообщает L’Equipe.

Инцидент произошёл 17 сентября. Часы 21-летнего футболиста стоимостью € 70 тыс. пропали прямо из раздевалки команды. Самого датчанина в тот момент на базе французского клуба не было из-за проблем со здоровьем, и о пропаже он узнал на следующий день, когда вернулся к тренировкам.

Дольберг перешёл в «Ниццу» из «Аякса» в конце минувшего летнего трансферного окна. Сумма перехода составила € 20,5 млн.

В нынешнем сезоне форвард успел принять участие лишь в одном матче французской Лиги 1, в котором не отметился результативными действиями. В 6-м туре «Ницце» предстоит сыграть с «Дижоном». Матч состоится в Ницце завтра, 21 сентября.

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