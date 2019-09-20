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«Нет слов. Катастрофа». Спаич извинился за разгромное поражение от «Базеля»

«Нет слов. Катастрофа». Спаич извинился за разгромное поражение от «Базеля»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети обратился к болельщикам после выездного поражения в первом туре группового турнира Лиги Европы от «Базеля».

«Нет смысла и слов, которыми можно описать вчерашний вечер. Катастрофа, просто извините», — написал Спаич в «Инстаграме».

Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал полузащитник «Базеля» Кевин Буа на 9-й минуте. В конце первого тайма Буа оформил дубль. В начале второй половины отличился хавбек хозяев Лука Зуффи. Спустя две минуты мяч в свои ворота отправил полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена. В конце матча ещё один гол забил форвард швейцарской команды Ноа Окафор.

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