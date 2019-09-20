Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 10-го тура
Сегодня, 20 сентября, матчем «Уфы» и московского «Спартака» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
В 10-м туре состоятся следующие встречи:
20 сентября
«Уфа» – «Спартак» (Уфа, 17:30 мск)
21 сентября
«Ахмат» – «Крылья Советов» (Грозный, 14:00 мск)
«Зенит» – «Рубин» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
«Тамбов» – «Ростов» (Саранск, 19:00 мск)
22 сентября
«Оренбург» – «Локомотив» (Оренбург, 11:30 мск)
«Динамо» – «Сочи» (Москва, 14:00 мск)
«Арсенал» – «Урал» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 20 сентября 2019
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
-
11:01
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:45
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:11
-
08:50
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:59
-
06:49
-
06:09
-
05:45
-
05:33
-
05:19
-
04:55
-
04:39
-
04:05
-
03:52
-
03:45
-
03:00
-
02:40
Партнерский контент