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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 10-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 10-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 сентября, матчем «Уфы» и московского «Спартака» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 10-м туре состоятся следующие встречи:

20 сентября
«Уфа» – «Спартак» (Уфа, 17:30 мск)

21 сентября
«Ахмат» – «Крылья Советов» (Грозный, 14:00 мск)
«Зенит» – «Рубин» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
«Тамбов» – «Ростов» (Саранск, 19:00 мск)

22 сентября
«Оренбург» – «Локомотив» (Оренбург, 11:30 мск)
«Динамо» – «Сочи» (Москва, 14:00 мск)
«Арсенал» – «Урал» (Тула, 16:30 мск)
ЦСКА – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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