Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 20 сентября, матчем «Уфы» и московского «Спартака» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



В 10-м туре состоятся следующие встречи:



20 сентября

«Уфа» – «Спартак» (Уфа, 17:30 мск)



21 сентября

«Ахмат» – «Крылья Советов» (Грозный, 14:00 мск)

«Зенит» – «Рубин» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

«Тамбов» – «Ростов» (Саранск, 19:00 мск)



22 сентября

«Оренбург» – «Локомотив» (Оренбург, 11:30 мск)

«Динамо» – «Сочи» (Москва, 14:00 мск)

«Арсенал» – «Урал» (Тула, 16:30 мск)

ЦСКА – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.