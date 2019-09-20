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Осорио прокомментировал дебют за «Зенит» в матче с «Лионом»

Осорио прокомментировал дебют за «Зенит» в матче с «Лионом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).

«Я рад, что мой дебют прошёл именно в Лиге чемпионов. Это мечта. Я приехал в «Зенит» с целью выходить на поле и помогать своей команде. Всю неделю до матча с «Лионом» здорово работал на тренировках и знал, что на меня могут рассчитывать. Накануне игры стало известно, что буду в основе. Я настроился и провёл хороший матч.

Сложно ли будет переключиться на Премьер-Лигу? Да, это два совсем разных турнира, но я одинаково настраиваюсь на каждый матч, чтобы быть готовым на сто процентов», — сказал Осорио в интервью клубной пресс-службе

«Зенит» в 10-м туре РПЛ сыграет на своём поле с «Рубином» 21 сентября.

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