Осорио прокомментировал дебют за «Зенит» в матче с «Лионом»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал дебют за петербургский клуб в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:1).



«Я рад, что мой дебют прошёл именно в Лиге чемпионов. Это мечта. Я приехал в «Зенит» с целью выходить на поле и помогать своей команде. Всю неделю до матча с «Лионом» здорово работал на тренировках и знал, что на меня могут рассчитывать. Накануне игры стало известно, что буду в основе. Я настроился и провёл хороший матч.

Сложно ли будет переключиться на Премьер-Лигу? Да, это два совсем разных турнира, но я одинаково настраиваюсь на каждый матч, чтобы быть готовым на сто процентов», — сказал Осорио в интервью клубной пресс-службе



«Зенит» в 10-м туре РПЛ сыграет на своём поле с «Рубином» 21 сентября.