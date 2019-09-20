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«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Уфа» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 17:30

«Уфа» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 17:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 сентября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухих из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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