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«Уфа» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 20 сентября в 17:30

«Уфа» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 20 сентября в 17:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 сентября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухих из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

После девяти туров «Уфа», набрав 11 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) располагается на шестой строчке.

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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