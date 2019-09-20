«Уфа» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 20 сентября в 17:30

Сегодня, 20 сентября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухих из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
После девяти туров «Уфа», набрав 11 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) располагается на шестой строчке.
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 20 сентября 2019
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