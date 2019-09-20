Созин: 1:10 – это не уровень нашего футбола, его показывает Лига чемпионов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результаты матчей «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы. Российские клубы разгромно проиграли «Базелю» (0:5) и «Лудогорцу» (1:5) соответственно.
«Наши команды не волнует Лига Европы, им вообще не нужен Кубок России. Важна только Лига чемпионов и чемпионат, остальное – никому неинтересно. Но про то, что 1:10 – это уровень нашего футбола, я бы говорить не стал. Его показывает Лига чемпионов, а там «Зенит» и «Локомотив» выглядели хорошо. Да и не забывайте, что у нас шесть команд наверху таблицы, так что уровень у нашей лиги хороший.
А вот расстановка приоритетов хромает — Лига Европы идёт по остаточному принципу. Мало кого волнует, что тут играет «Манчестер Юнайтед» и «Рома», хотя эти клубы будут стараться выиграть ЛЕ. А у наших команд плотный график и мало игроков, слов о победе в этом турнире нет вообще. Хотя «Краснодар», со всеми его деньгами, инфраструктурой и любящим футбол владельцем, не может ставить задачу банального выхода в весну», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 сентября 2019
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