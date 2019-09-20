Форвард «Зальцбурга» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил лучшего игрока прошедшего первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн. В матче с «Генком» норвежский футболист оформил хет-трик и помог австрийской команде одержать победу со счетом 6:2.

На звание лучшего футболиста также претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария и форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич.



Тер Штеген в матче с дортмундской «Боруссией» помог своей команде сохранить ворота сухими и добыть ничью – 0:0. Ди Мария отличился дублем в ворота мадридского «Реала» и поспособствовал разгрому «сливочных» со счётом 3:0. Оршич оформил хет-трик во встрече с «Аталантой» (4:0).



С положением команд в группах Лиги чемпионов после 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».