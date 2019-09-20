Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Зальцбурга» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Зальцбурга» признан игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил лучшего игрока прошедшего первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн. В матче с «Генком» норвежский футболист оформил хет-трик и помог австрийской команде одержать победу со счетом 6:2.

На звание лучшего футболиста также претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария и форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич.

Тер Штеген в матче с дортмундской «Боруссией» помог своей команде сохранить ворота сухими и добыть ничью – 0:0. Ди Мария отличился дублем в ворота мадридского «Реала» и поспособствовал разгрому «сливочных» со счётом 3:0. Оршич оформил хет-трик во встрече с «Аталантой» (4:0).

С положением команд в группах Лиги чемпионов после 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате».

Ди Мария, тер Штеген и авторы хет-триков претендуют на приз игроку недели в ЛЧ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент