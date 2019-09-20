Погба, Марсьяль и Шоу не сыграют с «Вест Хэмом», участие Джеймса под вопросом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
«Будут ли готовы Погба и Марсьяль? Нет, не думаю. Они всё ещё не приступили к тренировкам, так что вряд ли. Люк Шоу тоже не готов сыграть. Даниель Джеймс? Не знаю. Он не тренировался в последние дни. Надеюсь, он успеет восстановиться, но я не уверен. Завтра у нас будет день восстановления, посмотрим, как будут обстоять дела», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится 22 сентября на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
После пяти туров «Вест Хэм», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке, опережая «молотобойцев» по дополнительным показателям.
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