Все билеты на матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» проданы

Генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов сообщил, что все билеты на матч 1/16 финала Кубка России со «Спартаком» проданы.
«Все билеты на матч со „Спартаком“ проданы, ни одного билета больше нет. Осталось только дождаться ответа от москвичей и узнать, сколько билетов было выкуплено по гостевой квоте, а она у них была в 1200 билетов. Уверен, что стадион будет полный. Всё-таки на „Спартак“ приедет много народу, не только из Москвы, но и из регионов.
Перекупщики? Мы знаем, что такое имело место. Пишут, что забрали много, но мне кажется, что гораздо меньше, чем многие думают. Разбирательством должны заниматься правоохранительные органы. У нас есть законодательство, которое регулирует продажу билетов, и его должны придерживаться», — сказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 сентября 2019
-
15:16
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:41
-
13:23
-
13:12
-
13:06
-
12:48
-
12:46
-
12:25
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
-
11:01
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:45
-
09:27
-
09:26