Экс-владелец ночного клуба: перед полуфиналом Евро сборная куражилась до утра

Андреас Лобжанидзе, являвшийся совладельцем и генеральным промоутером московского ночного клуба «Рай», рассказал, как футболисты сборной России проводили время во время чемпионата Европы – 2008.



«В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришёл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения в положительном результате этой игры.



Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, всё суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень всё либерально, очень по-голландски. У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку», — приводятся слова Лобжанидзе на сайте телеканала «Матч».

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