Экс-владелец ночного клуба: перед полуфиналом Евро сборная куражилась до утра

Андреас Лобжанидзе, являвшийся совладельцем и генеральным промоутером московского ночного клуба «Рай», рассказал, как футболисты сборной России проводили время во время чемпионата Европы – 2008.
«В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришёл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения в положительном результате этой игры.
Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, всё суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень всё либерально, очень по-голландски. У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку», — приводятся слова Лобжанидзе на сайте телеканала «Матч».
- 20 сентября 2019
-
15:16
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:41
-
13:23
-
13:12
-
13:06
-
12:48
-
12:46
-
12:25
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
-
11:01
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:45
-
09:27
-
09:26