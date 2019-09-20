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«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр

«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором показал, как нападающий Александр Кокорин после прибытия в Санкт-Петербург прошёл медицинский осмотр.

Игрок прошёл тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медосмотр для «Зенита»
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