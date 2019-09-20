«Бред! Мифы и легенды». Билялетдинов о словах про отдых сборной России в клубах

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова бывшего совладельца и генерального промоутера московского ночного клуба «Рай» Андреаса Лобжанидзе, рассказавшего об отдыхе национальной команды в ночном клубе во время чемпионата Европы–2008.



«Это бред! Я не знаю, чего хочет добиться этот человек своим высказыванием. У команды на следующий день после игры с Голландией была тренировка. Мы были заперты на базе в горах в 100 километрах от города. Многие из нас были с жёнами и семьями. Эти всплывающие истории – мифы и легенды», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.



Напомним, сборная России на Евро-2008 добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до полуфинала и завоевав бронзовые медали.

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