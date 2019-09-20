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Семак сообщил, что РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина

Семак сообщил, что РФС отказал «Зениту» заявить Ко
Семак сообщил, что РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети сообщил о решении комитета по статусу игроков РФС отказать в заявке нападающего Александра Кокорина.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понёсшего аналогичного наказания)… Так теперь его решили ещё на пять месяцев оставить без футбола… Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавшего это решение», — написал Семак в «Инстаграме».

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